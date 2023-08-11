Стали известны сроки восстановления нападающего «Динамо» Джиошвили

Как стало известно «СЭ», нападающий московского «Динамо» Максим Джиошвили вернется в состав к середине сентября.

Игрок получил повреждение в ходе предсезонной подготовки.

В сезоне-2022/23 Джиошвили набрал 27 (16+11) очков в 62 матчах регулярного чемпионата КХЛ и забросил 2 шайбы в 6 играх Кубка Гагарина.