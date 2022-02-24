Стали известны потенциальные пары плей-офф в случае отказа «Йокерита» от участия в плей-офф КХЛ

«Торпедо» может заменить «Йокерит» в случае отказа финнов от участия в плей-офф КХЛ

«СЭ» стали известны варианты изменения сетки плей-офф КХЛ в случае, если «Йокерит» откажется от участия в турнире. С большой долей вероятности финский клуб может быть заменен на «Торпедо», которое заняло девятое место в Западной конференции.

Планируется, что оно сыграет в первом раунде со «Спартаком», с которым должен был встретиться «Йокерит».

Остальные пары при таком раскладе не претерпят изменений. СКА сыграет с минским «Динамо», ЦСКА встретится с «Локомотивом», а московское «Динамо» — с «Северсталью».

Плей-офф Кубка Гагарина-2022 начнется 1 марта.