Никишин: «Обязательно по окончании сезона сделаю банкет команде в связи с серебром»

Защитник «Спартака» Александр Никишин заявил, что хочет устроить банкет для одноклубников по окончании сезона, чтобы отблагодарить их за поддержку во время выступления на Олимпиаде в Пекине.

«Немного тяжеловато было, потому что дали два выходных, иногда после одного выходного «задыхаешься», дышишь тяжеловато, а тут два, — цитирует ТАСС Никишина. — Но сегодня я продышался, играть будет легче. Я думаю, что обязательно по окончании сезона сделаю банкет команде в связи с серебром, все-таки все ребята поддерживали, мне было настолько приятно. Такая поддержка дорогого стоит, надо поблагодарить ребят».

«Физически я чувствую себя отлично, больше морально и психологически [устал] из-за того, что эмоции выплеснул, почти максимально все, что мог, все-таки полуфинал и финал дались очень тяжело. Я считаю, что там больше не физически, а морально устаешь, к примеру, в матче со шведами (россияне в полуфинале олимпийского турнира обыграли команду Швеции в серии буллитов — прим. ТАСС) переживали больше всего, эмоций ушло столько. Хорошо, что был выходной перед игрой с финнами», — добавил Никишин.

В четверг «Спартак» провел открытую тренировку на льду Малой спортивной арены «Лужники». Никишин провел первую тренировку в команде после выступления за сборную России на Олимпиаде в Пекине.