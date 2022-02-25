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Сегодня, 08:20

Никишин: «Обязательно по окончании сезона сделаю банкет команде в связи с серебром»

Никишин заявил, что намерен устроить банкет для одноклубников по окончании сезона
Роман Шишов
Корреспондент

Защитник «Спартака» Александр Никишин заявил, что хочет устроить банкет для одноклубников по окончании сезона, чтобы отблагодарить их за поддержку во время выступления на Олимпиаде в Пекине.

«Немного тяжеловато было, потому что дали два выходных, иногда после одного выходного «задыхаешься», дышишь тяжеловато, а тут два, — цитирует ТАСС Никишина. — Но сегодня я продышался, играть будет легче. Я думаю, что обязательно по окончании сезона сделаю банкет команде в связи с серебром, все-таки все ребята поддерживали, мне было настолько приятно. Такая поддержка дорогого стоит, надо поблагодарить ребят».

«Физически я чувствую себя отлично, больше морально и психологически [устал] из-за того, что эмоции выплеснул, почти максимально все, что мог, все-таки полуфинал и финал дались очень тяжело. Я считаю, что там больше не физически, а морально устаешь, к примеру, в матче со шведами (россияне в полуфинале олимпийского турнира обыграли команду Швеции в серии буллитов — прим. ТАСС) переживали больше всего, эмоций ушло столько. Хорошо, что был выходной перед игрой с финнами», — добавил Никишин.

В четверг «Спартак» провел открытую тренировку на льду Малой спортивной арены «Лужники». Никишин провел первую тренировку в команде после выступления за сборную России на Олимпиаде в Пекине.

Источник: https://tass.ru/sport/13852637
ХК Спартак (Москва)
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Динамо М - Северсталь
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Ак Барс - Авангард
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