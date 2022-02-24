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Сегодня, 18:08

Хоккеист Амиров обратился к болельщикам после обнаружения у него опухоли мозга

Екатерина Савостина
Корреспондент
Родион Амиров.
Фото Instagram

Российский хоккеист Родион Амиров, у которого диагностирована опухоль мозга, обратился к болельщикам.

«Хочу сказать всем огромное спасибо за слова поддержки. Вчера вы взорвали мой директ, я действительно не ожидал такого. Да, сейчас нелегкие времена, но я убежден, что победа близко, тем более с такой поддержкой.

Сейчас я в Германии с родителями. Прохожу все необходимые медицинские процедуры, тренируюсь на земле, три раза в неделю выхожу на лед — все с учетом предписаний врачей. Собаку вот недавно мою любимую привезли, гуляем вместе, играем. Много сплю. Пока новости такие.

Еще раз спасибо каждому от меня и моих родителей за участие и теплые слова. С Богом я все пройду и стану победителем. Всех обнял, приподнял, покружил», — написал Амиров в Instagram.

23 февраля стало известно, что Амиров отправился на лечение в Германию и пропустит остаток сезона КХЛ. 20-летний хоккеист получил травму в предсезонном матче. После ряда обследований у врачей возникло подозрение на опухоль.

Амиров выступает в КХЛ за «Салават Юлаев». В нынешнем сезоне он провел 10 игр и набрал 3 (1+2) очка. Он не играл с 3 января.

Хоккей
ХК Салават Юлаев
Родион Амиров
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