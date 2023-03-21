Стала известна зарплата защитника «Салавата» Науменкова по новому контракту

«Салават Юлаев» объявил о подписании нового контракта на два года с защитником Михаилом Науменковым.

По информации «СЭ», зарплата 30-летнего игрока составит 60 миллионов рублей в год.

В текущем сезоне защитник провел 65 матчей за «Салават Юлаев» в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 24 (8+16) очка. В плей-офф на его счету 6 игр и 4 (1+3) очка.

Ранее Науменков выступал за ЦСКА и «Адмирал». В составе армейцев он выиграл Кубок Гагарина-2019.