«Салават Юлаев» объявил о продлении контракта с защитником Науменковым на два сезона

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Защитник «Салавата Юлаева» Михаил Науменков продлил контракт с клубом.

Как сообщает пресс-служба, новое соглашение рассчитано до 30 апреля 2025 года.

В прошедшем чемпионате 30-летний защитник сыграл за команду 71 матч и установил личный рекорд результативности, набрав 28 (7+21) очков.

В первом раунде плей-офф КХЛ «Салават Юлаев» проиграл в серии «Адмиралу» со счетом 2-4.