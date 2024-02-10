Стала известна зарплата защитника «Локомотива» Сергеева по новому контракту

Защитник «Локомотива» Андрей Сергеев подписал новый контракт с клубом на два года.

Как стало известно «СЭ», зарплата Сергеева в следующем сезоне составит 50 миллионов рублей в год, в сезоне-2025/26 — 60 миллионов.

В этом сезоне 32-летний россиянин провел 56 матчей за ярославцев и набрал 20 (5+15) очков.