Главный тренер ЦСКА Федоров выздоровел и вернулся к работе

Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров выздоровел и с субботы приступил к своим обязанностям, сообщает пресс-служба КХЛ. Специалист пропускал матчи команды с конца января из-за болезни.

В субботу Федоров будет руководить тренировкой команды на «ЦСКА Арене». Он будет руководить командой в выездном матче с «Витязем» в воскресенье, 11 февраля.

8 февраля ЦСКА проиграл минскому «Динамо» со счетом 1:4 в выездном матче регулярного сезона ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ. Команда занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции.