Игрок «Нефтехимика» Сетдиков: «Команда у нас молодая и физической просадки нет»

Нападающий «Нефтехимика» Никита Сетдиков прокомментировал поражение от «Сибири» (1:2 ОТ) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

— Проиграли в овертайме. Обидное поражение, хотя и выигрывали по ходу матча. Допустили глупые ошибки, соответственно такой результат.

— Команду ждет сложный пятиматчевый выезд. Как достать силы, эмоции?

— Команда у нас молодая и какой-то физической просадки нет. Так что вся борьба впереди и в оставшихся играх нужно забирать свои очки. Ничего такого сверхъестественного нет, нужно играть в свой хоккей и не допускать этих ошибок.

«Нефтехимик» с 62 очками в 61 матче занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции.

(Данияр Денисов)