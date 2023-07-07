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Сегодня, 15:34

Стала известна зарплата защитника «Барыса» Гранта по новому контракту

Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
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Хоккеист Алекс Грант
Алекс Грант.
Фото Global Look Press

По информации «СЭ», зарплата защитника «Барыса» Алекса Гранта по новому контракту составит около 58 миллионов рублей в год.

В прошлом сезоне 34-летний канадский хоккеист провел 16 матчей за СКА и набрал 6 (1+5) очков, а после перехода в «Барыс» записал на свой счет 17 (9+8) баллов в 33 встречах.

Ранее Грант выступал за «Йокерит», «Анахайм», «Аризону» и другие команды.

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Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/khl/
Хоккей
КХЛ
ХК Барыс
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