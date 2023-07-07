Стала известна зарплата новичка СКА Маттссона

СКА подписал однолетний контракт со шведским вратарем Юханом Маттссоном, который в прошлом сезоне выступал за «Автомобилист».

По информации «СЭ», зарплата игрока составит 25 миллионов рублей в год.

С 2021 года 31-летний вратарь играет в КХЛ. Помимо «Автомобилиста», швед также выступал за рижское «Динамо». В общей сложности голкипер провел в лиге 65 матчей при 92 процентах отраженных бросков и коэффициенте надежности 2,32.