Стала известна зарплата вратаря «Куньлуня» Смита

Как стало известно «СЭ», вратарь «Куньлуня» Джереми Смит зарабатывает 35 миллионов рублей в год.

По нашей информации, 33-летний китайский хоккеист американского происхождения — самый высокооплачиваемый игрок клуба.

В текущем сезоне Смит провел 32 матча за «Куньлунь» при 91,7 процента отраженных бросков. Голкипер выступает за «Ред Стар» с июня 2019-го.