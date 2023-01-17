Главный тренер «Локомотива» Никитин объяснил свою фразу, почему хоккей — не шоу-бизнес
Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин в эксклюзивном интервью «СЭ» прокомментировал свое высказывание о том, что хоккей — это не шоу-бизнес, вызвавшее резонанс у спортивной общественности.
— Как прокомментируете свою фразу о том, что хоккей — это не шоу-бизнес?
— Еще раз повторю: хоккей — не шоу-бизнес! Это моя принципиальная позиция. Все, что вокруг хоккея — это шоу-бизнес. А хоккей — это спорт. И если мы уберем спортивную составляющую, то болельщики не будут ходить. Я имел в виду, что хоккей — это игра. Спортивную злость, борьбу за результат ни в коем случае нельзя заменять на шоу-бизнес. Работа с болельщиками, шоу-программы не имеют отношения к игре. А болельщики ходят смотреть игру. Если им сказать, что сегодня победят одни, а не другие, но сделают это красиво, то их интереса хватит максимум на пару игр.
— Но хоккей — это театр.
— Нет. В театре есть понимание, что произойдет. Вопрос только в том, как это сыграют. А вот что произойдет в игре — не знает никто. И это влечет болельщиков. Положительные и отрицательные эмоции. Нерв. Вот что интересно. И это нельзя убирать.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|52
|40
|12
|84
|2
|ЦСКА
|50
|33
|17
|71
|3
|Торпедо
|50
|32
|18
|68
|4
|Локомотив
|52
|30
|22
|67
|5
|Динамо М
|51
|29
|22
|66
|6
|Витязь
|51
|24
|27
|56
|7
|Спартак
|52
|23
|29
|53
|8
|Динамо Мн
|52
|20
|32
|51
|9
|Северсталь
|51
|20
|31
|51
|10
|Куньлунь
|52
|18
|34
|41
|11
|Сочи
|50
|6
|44
|21
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Автомобилист
|50
|29
|21
|66
|2
|Сибирь
|52
|31
|21
|66
|3
|Металлург
|51
|29
|22
|65
|4
|Авангард
|50
|30
|20
|64
|5
|Сал. Юлаев
|51
|27
|24
|63
|6
|Ак Барс
|51
|27
|24
|62
|7
|Адмирал
|52
|27
|25
|60
|8
|Трактор
|52
|22
|30
|51
|9
|Нефтехимик
|51
|23
|28
|49
|10
|Барыс
|53
|22
|31
|48
|11
|Амур
|50
|21
|29
|48
|17.01
|19:00
|
Куньлунь – Локомотив
|- : -
|17.01
|19:00
|
Торпедо – Динамо М
|- : -
|17.01
|19:10
|
Динамо Мн – Северсталь
|- : -
|17.01
|19:30
|
Спартак – Автомобилист
|- : -
|17.01
|19:30
|
ЦСКА – СКА
|- : -