Стала известна зарплата вратаря «Динамо» Моторыгина

Как стало известно «СЭ», зарплата голкипера московского «Динамо» Максима Моторыгина в нынешнем сезоне составляет 350 тысяч рублей в месяц, в сезоне-2024/25 — 550 тысяч.

21-летний вратарь бело-голубых отразил 39 бросков из 41 в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ против ЦСКА (4:2). Моторыгин выиграл все четыре матча из четырех в 2024 году.

«Динамо» (70 очков после 50 матчей) одержало четвертую победу подряд и занимает второе место в Западной конференции КХЛ.