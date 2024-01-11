Стала известна зарплата вратаря «Динамо» Моторыгина
Как стало известно «СЭ», зарплата голкипера московского «Динамо» Максима Моторыгина в нынешнем сезоне составляет 350 тысяч рублей в месяц, в сезоне-2024/25 — 550 тысяч.
21-летний вратарь бело-голубых отразил 39 бросков из 41 в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ против ЦСКА (4:2). Моторыгин выиграл все четыре матча из четырех в 2024 году.
«Динамо» (70 очков после 50 матчей) одержало четвертую победу подряд и занимает второе место в Западной конференции КХЛ.
Положение команд
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Хоккей
|Восточная конференция
|И
|В
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|О
|1
|Металлург Мг
|51
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|18
|72
|2
|Авангард
|48
|32
|16
|67
|3
|Сал. Юлаев
|48
|30
|18
|63
|4
|Автомобилист
|51
|28
|23
|61
|5
|Трактор
|50
|27
|23
|59
|6
|Лада
|51
|24
|27
|59
|7
|Ак Барс
|48
|28
|20
|58
|8
|Сибирь
|50
|22
|28
|53
|9
|Амур
|48
|21
|27
|50
|10
|Нефтехимик
|50
|20
|30
|49
|11
|Барыс
|49
|16
|33
|40
|12
|Адмирал
|48
|14
|34
|39
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|49
|33
|16
|70
|2
|Динамо М
|50
|33
|17
|70
|3
|Спартак
|50
|30
|20
|67
|4
|СКА
|49
|32
|17
|66
|5
|Торпедо
|49
|29
|20
|61
|6
|ЦСКА
|49
|26
|23
|56
|7
|Северсталь
|48
|23
|25
|53
|8
|Динамо Мн
|48
|21
|27
|47
|9
|Куньлунь РС
|50
|16
|34
|38
|10
|Витязь
|49
|15
|34
|36
|11
|Сочи
|51
|14
|37
|34
Результаты / календарь
29.12
30.12
3.01
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11.01
12.01
13.01
14.01
15.01
16.01
|11.01
|17:00
|
Металлург Мг – Сочи
|4 : 1
|11.01
|18:00
|
Лада – Локомотив
|2 : 3 Б
|11.01
|19:00
|
ЦСКА – Динамо М
|2 : 4
|11.01
|19:10
|
Динамо Мн – Торпедо
|0 : 3
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