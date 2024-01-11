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Сегодня, 22:49

Стала известна зарплата вратаря «Динамо» Моторыгина

Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
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Максим Моторыгин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Как стало известно «СЭ», зарплата голкипера московского «Динамо» Максима Моторыгина в нынешнем сезоне составляет 350 тысяч рублей в месяц, в сезоне-2024/25 — 550 тысяч.

21-летний вратарь бело-голубых отразил 39 бросков из 41 в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ против ЦСКА (4:2). Моторыгин выиграл все четыре матча из четырех в 2024 году.

«Динамо» (70 очков после 50 матчей) одержало четвертую победу подряд и занимает второе место в Западной конференции КХЛ.

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КХЛ
ХК Динамо (Москва)
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Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 51 33 18 72
2 Авангард 48 32 16 67
3 Сал. Юлаев 48 30 18 63
4 Автомобилист 51 28 23 61
5 Трактор 50 27 23 59
6 Лада 51 24 27 59
7 Ак Барс 48 28 20 58
8 Сибирь 50 22 28 53
9 Амур 48 21 27 50
10 Нефтехимик 50 20 30 49
11 Барыс 49 16 33 40
12 Адмирал 48 14 34 39
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 49 33 16 70
2 Динамо М 50 33 17 70
3 Спартак 50 30 20 67
4 СКА 49 32 17 66
5 Торпедо 49 29 20 61
6 ЦСКА 49 26 23 56
7 Северсталь 48 23 25 53
8 Динамо Мн 48 21 27 47
9 Куньлунь РС 50 16 34 38
10 Витязь 49 15 34 36
11 Сочи 51 14 37 34
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11.01 17:00
Металлург Мг – Сочи
 4 : 1
11.01 18:00
Лада – Локомотив
 2 : 3 Б
11.01 19:00
ЦСКА – Динамо М
 2 : 4
11.01 19:10
Динамо Мн – Торпедо
 0 : 3
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