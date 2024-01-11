ЦСКА — «Динамо» Москва: видеообзор матча КХЛ

ЦСКА и московское «Динамо» встретились в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

Игра прошла 11 января и завершилась победой бело-голубых — 4:2.

Видео лучших моментов матча ЦСКА — «Динамо» опубликовано на YouTube-канале КХЛ.

«Динамо» (70 очков после 50 матчей) одержало четвертую победу подряд и занимает второе место в Западной конференции КХЛ. У ЦСКА прервалась серия из четырех побед кряду. Армейцы с 56 очками идут шестыми на «Западе» после 49 игр.

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