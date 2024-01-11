«Динамо» Минск — «Торпедо»: видеообзор матча КХЛ

Минское «Динамо» и «Торпедо» встретились в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

Игра прошла в Минске 11 января и завершилась победой гостей — 3:0.

Видео лучших моментов матча «Динамо» — «Торпедо» опубликовано на YouTube-канале КХЛ.

«Торпедо» набрало 61 очко в 49 матчах и занимает пятое место на «Западе». «Динамо» находится восьмой строчке с 47 баллами.

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