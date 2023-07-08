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Сегодня, 00:05

Зарплатная ведомость «Ак Барса» на сезон-2023/24 — 905 миллионов рублей

Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
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По информации «СЭ», сумма зарплат всех хоккеистов «Ак Барса», которые на данный момент учитываются под потолком, составляет 905 миллионов рублей.

Напомним, что по регламенту клубы не могут превышать планку в 900 миллионов. Самые дорогие игроки команды — Александр Радулов (90), Дмитрий Яшкин и Дамир Жафяров (по 80).

Все зарплаты «Ак Барса» — смотреть здесь!

Александр Радулов
Дамир Жафяров
Дмитрий Яшкин
КХЛ
ХК Ак Барс
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