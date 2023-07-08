Зарплатная ведомость «Ак Барса» на сезон-2023/24 — 905 миллионов рублей

По информации «СЭ», сумма зарплат всех хоккеистов «Ак Барса», которые на данный момент учитываются под потолком, составляет 905 миллионов рублей.

Напомним, что по регламенту клубы не могут превышать планку в 900 миллионов. Самые дорогие игроки команды — Александр Радулов (90), Дмитрий Яшкин и Дамир Жафяров (по 80).

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