«Спартак» и «Вегас» согласовали аренду Морозова
«Спартак» согласовал с «Вегасом» аренду нападающего Ивана Морозова на один сезон, сообщает пресс-служба московского клуба. В ближайшее время красно-белые подпишут однолетний контракт с игроком.
23-летний центрфорвард становился серебряным и бронзовым призером молодежного чемпионата мира, был выбран во втором раунде драфта НХЛ, а в 2021 году сыграл на чемпионате мира за национальную сборную России.
Сезон-2022/23 Морозов провел в АХЛ в составе команды «Хендерсон». Он сыграл 58 матчей и набрал 17 (6+11) очков.
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