Стала известна зарплата новичка «Ак Барса» Миллера

Защитник «Ак Барса» Митчелл Миллер, недавно подписавший трехлетний контракт с «Ак Барсом», сегодня сыграет свой первый матч в КХЛ.

Как стало известно «СЭ», зарплата Миллера в нынешнем сезоне составит 7 миллионов рублей в год.

21-летний американский хоккеист начинал сезон в чемпионате Словакии, где в составе «Липтовски Микулаш» набрал 29 (6+23) очков в 19 встречах.

В ноябре 2022 года американец подписал контракт новичка с «Бостоном», но соглашение было разорвано, после того как стало известно о его издевательствах над одноклассником-инвалидом Айзаей Мейером-Кротерсом в 2016 году и жестоком обращении с ним.