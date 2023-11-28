Источник: Гуркин и Ли покинули «Автомобилист»

Защитник Ефим Гуркин и нападающий Олег Ли покинули «Автомобилист», сообщил агент игроков Юрий Николаев.

«Гуркин и Ли расторгли контракты с «Автомобилистом» по обоюдному согласию», — цитирует агента «Чемпионат».

Ранее клуб поместил игроков в список отказов.

32-летний Ли в этом сезоне провел 31 матч и набрал 3 (2+1) очка. На счету 31-летнего Гуркина 28 матчей и 4 (2+2) очка в этом сезоне.

«Автомобилист» идет на шестом месте в турнирной таблице Восточной конференции с 42 очками в 37 играх.