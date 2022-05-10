Стала известна зарплата нападающего «Трактора» Калинина по новому контракту

На прошлой неделе «Трактор» объявил о подписании нового двухлетнего контракта с нападающим Сергеем Калининым.

Как стало известно «СЭ», зарплата игрока составит 50 миллионов рублей за сезон.

В течение двух прошлых сезонов нападающий выступал за «Трактор» и был капитаном команды Анвара Гатиятулина. В этом году вместе с черно-белыми форвард стал бронзовым призером чемпионата КХЛ.

В составе «Трактора» Калинин провел в общей сложности 116 матчей, набрал 47 (20+27) очков и совершил 217 силовых приемов.