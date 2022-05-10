Бывший форвард СКА рассказал, как отреагировал на назначение Ротенберга главным тренером

Нападающий Кирилл Марченко, четыре года выступавший в системе СКА и 2 мая подписавший контракт с «Коламбусом», в интервью «СЭ» заявил, что после назначения главным тренером Романа Ротенберга команда начала выигрывать.

— Как отреагировали на то, что Роман Ротенберг решил встать на тренерский мостик?

— Я так понимаю, он больше сам себя готовил, когда в начале сезона встал на лавку. Ничего не могу сказать по этому поводу, потому что ничего сильно не изменилось. Та же картинка игры не поменялась. Мы просто начали выигрывать. Результат есть результат. Что тут еще говорить?

Ротенберг возглавил СКА в январе 2022 года, сменив на посту главного тренера Валерия Брагина. В нынешнем плей-офф петербургский клуб дошел до финала Западной конференции, где со счетом 3-4 уступил ЦСКА, который в итоге стал обладателем Кубка Гагарина.

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