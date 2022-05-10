Бывший форвард СКА Марченко рассказал, что у него не осталось обиды на питерский клуб
Нападающий Кирилл Марченко, четыре года выступавший в системе СКА и 2 мая подписавший контракт с «Коламбусом», в интервью «СЭ» заявил, что не имеет обид на бывший клуб и что причиной ссылок в ВХЛ стала его игра.
— Вспомните, как начали надламываться ваши отношения со СКА?
— Начнем с того, что я сам не показывал тот хоккей, который от меня ждут. В начале сезона я забивал чуть ли не через матч, а потом серьезно просел. Плюс в СКА приехали Гусев и Зыков, и первые две пятерки оказались полностью укомплектованы. А в третьем-четвертом звене меня не видели. Тем более что я никогда не играл ни в меньшинстве, ни в обороне. В клубе прекрасно понимали, какой я игрок.
Старался не обращать внимания на посторонние разговоры. Моя задача — выполнять приказы. Мне сказали ехать играть в ВХЛ — я еду играть в ВХЛ. Причем я никогда не расстраивался и не воспринимал это как ссылку. Игра за «СКА-Неву» — это тоже опыт. Там я выходил играть по 20 минут за матч и забирал почти все большинство. Это ведь тоже развитие, правильно?
— То есть внутреннего ощущения «блин, а мне делать-то здесь нечего» не было?
— Наверное, нет. Конечно, всегда приятно играть с лучшими. Но играть в ВХЛ было не так легко, как это казалось со стороны. Скорости в КХЛ и в ВХЛ примерно одинаковые. Разница только в быстроте принятия решений. Да, в начале сезона я получал в СКА около 14 минут игрового времени. Но в вышке я мог постоянно играть в атаке и развивать исключительно себя. Там можно было пробовать разные приемы и финты, которые мечтал исполнить раньше. Я просто пытался развивать себя и делать себя сильнее.
У меня не осталось никакой обиды на клуб. Был и позитив, и негатив. Но позитива было куда больше. В любом случае благодарен СКА за то развитие, которое мечтал получить.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|48
|31
|17
|68
|2
|Динамо М
|48
|30
|18
|64
|3
|Йокерит
|47
|29
|18
|64
|4
|ЦСКА
|47
|29
|18
|63
|5
|Северсталь
|49
|28
|21
|63
|6
|Спартак
|48
|26
|22
|56
|7
|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
|47
|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|48
|18
|30
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|Финал КХЛ
|Счет в серии
|
Металлург - ЦСКА
|3 - 4
|Финалы конференций
|
Металлург - Трактор
|4 - 1
|
СКА - ЦСКА
|3 - 4
|1/2 финала конференции
|
СКА - Спартак
|4 - 1
|
Металлург - Авангард
|4 - 3
|
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Сал. Юлаев
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
Ак Барс - Авангард
|2 - 4
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Динамо М - Северсталь
|4 - 3
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
|30.04
|15:00
|
Металлург – ЦСКА
|1 : 4