Бывший форвард СКА Марченко рассказал, что у него не осталось обиды на питерский клуб

Нападающий Кирилл Марченко, четыре года выступавший в системе СКА и 2 мая подписавший контракт с «Коламбусом», в интервью «СЭ» заявил, что не имеет обид на бывший клуб и что причиной ссылок в ВХЛ стала его игра.

— Вспомните, как начали надламываться ваши отношения со СКА?

— Начнем с того, что я сам не показывал тот хоккей, который от меня ждут. В начале сезона я забивал чуть ли не через матч, а потом серьезно просел. Плюс в СКА приехали Гусев и Зыков, и первые две пятерки оказались полностью укомплектованы. А в третьем-четвертом звене меня не видели. Тем более что я никогда не играл ни в меньшинстве, ни в обороне. В клубе прекрасно понимали, какой я игрок.

Старался не обращать внимания на посторонние разговоры. Моя задача — выполнять приказы. Мне сказали ехать играть в ВХЛ — я еду играть в ВХЛ. Причем я никогда не расстраивался и не воспринимал это как ссылку. Игра за «СКА-Неву» — это тоже опыт. Там я выходил играть по 20 минут за матч и забирал почти все большинство. Это ведь тоже развитие, правильно?

— То есть внутреннего ощущения «блин, а мне делать-то здесь нечего» не было?

— Наверное, нет. Конечно, всегда приятно играть с лучшими. Но играть в ВХЛ было не так легко, как это казалось со стороны. Скорости в КХЛ и в ВХЛ примерно одинаковые. Разница только в быстроте принятия решений. Да, в начале сезона я получал в СКА около 14 минут игрового времени. Но в вышке я мог постоянно играть в атаке и развивать исключительно себя. Там можно было пробовать разные приемы и финты, которые мечтал исполнить раньше. Я просто пытался развивать себя и делать себя сильнее.

У меня не осталось никакой обиды на клуб. Был и позитив, и негатив. Но позитива было куда больше. В любом случае благодарен СКА за то развитие, которое мечтал получить.

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