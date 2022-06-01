Стала известна зарплата нападающего «Локомотива» Красковского по новому контракту

Нападающий «Локомотива» Павел Красковский в это межсезонье подписал новый контракт с клубом на два года.

Как стало известно «СЭ», его зарплата составит 40 миллионов рублей в сезоне-2022/23 и 45 миллионов рублей — в сезоне-2023/24.

В минувшем сезоне Красковский провел в регулярном чемпионате 47 матчей и набрал 21 (8+13) очко. В плей-офф на его счету 2 (1+1) очка в четырех матчах.