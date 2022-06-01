Вратарь «Локомотива» Паскуале перешел в «Металлург»

«Металлург» объявил о подписании контракта с вратарем Эдвардом Паскуале.

Соглашение с 31-летним канадцем рассчитано до конца сезона-2022/23.

С сезона-2020/21 Паскуале выступал за «Локомотив». В прошлом сезоне голкипер провел 38 матчей за команду из Ярославля в регулярном чемпионате КХЛ, отражая в среднем 91,6 процента бросков при коэффициенте надежности 1,99.

В плей-офф сезона-2021/22 у вратаря 85,4 процента отраженных бросков в 2 играх при коэффициенте надежности 3,46.