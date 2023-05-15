Стала известна зарплата нападающего «Амура» Броадхерста

Нападающий Алекс Броадхерст, в минувшем сезоне выступавший в «Авангарде», в качестве свободного агента заключил годичный контракт с «Амуром». Также им активно интересовались «Металлург», «Барыс» и минское «Динамо».

Как стало известно «СЭ», зарплата американца в хабаровском клубе составит 70 миллионов рублей в год. С учетом бонусов Броадхерст может получить до 84 миллионов.

В этом сезоне 30-летний американец провел за омский клуб 81 матч и набрал 38 (17+21) очков.