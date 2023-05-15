Варфоломеев подписал контракт с «Адмиралом»

Форвард Павел Варфоломеев подписал контракт с «Адмиралом», сообщает пресс-служба клуба.

Последние три сезона 28-летний игрок выступал в составе минского «Динамо». В этом сезоне регулярки КХЛ форвард провел 42 матча и набрал 24 (14+10) очка.

В 2018 году он принимал участие в Матче звезд КХЛ.