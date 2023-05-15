Кого подпишет «Магнитка»? Хоккейный live — в 13.00

Иван Богун, Артур Хайруллин и Михаил Скрыль обсудят последние события в мире хоккея — в прямом эфире на YouTube-канале «СЭ» в 13.00.

Главные темы:

— проблемы «Магнитки» с трансферами

— топ-клубы разбирают белорусов

— ситуация с казахстанскими «легионерами»

— последние трансферные новости

— игра «России 25» в турне сборной