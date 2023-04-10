Стала известна зарплата Берлева в «Адмирале»

Как стало известно «СЭ», зарплата нападающего Антона Берлева по новому контракту с «Адмиралом» — 23 миллиона рублей в год.

Приморский клуб выиграл борьбу за игрока у «Нефтехимика», который предлагал Берлеву соглашение на 2 года.

Нынешний сезон стал для 29-летнего форварда дебютным в КХЛ. В составе команды из Владивостока он провел 48 матчей в регулярном чемпионате и набрал 19 (5+14) очков. В плей-офф Берлев записал на свой счет 7 (3+4) баллов в 11 играх.