«Адмирал» объявил о продлении контрактов с четырьмя хоккеистами

«Адмирал» в официальном Telegram-канале сообщил, что нападающие Антон Берлев, Иван Емец и Даниил Гутик, а также защитник Леонид Метальников продлили контракты с клубом. Новые соглашения хоккеистов рассчитаны на один сезон.

В сезоне-2022/23 Берлев набрал 26 (8+18) очков в 59 матчах. По информации «СЭ» его зарплата по новому контракту с «Адмиралом» — 23 миллиона рублей в год.

Метальников в нынешнем сезоне набрал 5 (0+5) очков в 72 играх, Емец — 6 (3+3) очков в 45 матчах, а Гутик — 7 (2+5) очков в 27 встречах.

«Адмирал» в серии второго раунда плей-офф КХЛ проиграл «Ак Барсу» со счетом 2-4.