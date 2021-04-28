Стал известен состав ЦСКА на шестой матч финала против «Авангарда»

Стал известен состав ЦСКА на шестой матч финала Кубка Гагарина против «Авангарда». Место в воротах московского клуба, как и ожидалось, займет Ларс Юханссон.

Представляем состав ЦСКА на шестой матч финальной серии ?? pic.twitter.com/hPzOn49vVC — ХК ЦСКА Москва (@hccska) April 28, 2021

Встреча начнется в 19.00 по московскому времени. Омский клуб ведет в серии со счетом 3-2.