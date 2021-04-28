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Стал известен состав ЦСКА на шестой матч финала против «Авангарда»

18:26
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Стал известен состав ЦСКА на шестой матч финала Кубка Гагарина против «Авангарда». Место в воротах московского клуба, как и ожидалось, займет Ларс Юханссон.

Встреча начнется в 19.00 по московскому времени. Омский клуб ведет в серии со счетом 3-2.

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Материалы сюжета: Кубок Гагарина 2021: финал ЦСКА — «Авангард» — главная серия плей-офф КХЛ сезона 2020/21 — расписание и результаты, новости и обзоры