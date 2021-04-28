Нападающий «Ак Барса» Александр Бурмистров в интервью «СЭ» рассказал о том, как в КХЛ относятся к легионерам.

— Когда играл в предыдущих клубах, заметил, что иностранцы держатся отдельно, а в Казани такого нет совершенно. Думаю, это еще с давних времен пошло: с Морозова, Степанова. У нас все в команде равны, никогда не будет такого, чтобы игроки где-то собрались, а иностранцев нет.

— Есть ли в НХЛ такое?

— Нет, в НХЛ хоккей — работа, на тренировки ходят как в офис, приехал, потренировался и уехал. В России как-то больше все друг с другом общаются. Понятное дело, есть «Вашингтон», где много русских ребят, они каждый праздник собираются вместе, но там, где я играл, вся команда собирается только на День благодарения и Супербоул посмотреть. Бывают иногда какие-то тимбилдинги, в «Аризоне» в гольф еще ездили играть.

— Ходила информация, что за Да Косту никто не хотел вступаться, когда его не поставили в состав.

— Нет, такого не было. Мы не вмешивались в вопросы состава.

(Артур Хайруллин)

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