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Отбывший дисквалификацию за употребление кокаина Алтыбармакян стал игроком «Торпедо»

20:35
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Защитник Егор Мартынов и нападающий Илья Алтыбармакян продолжат карьеру в «Торпедо», информирует официальный сайт клуба. Соглашения хоккеистов рассчитаны на один сезон.

Также, пробное соглашение с нижегородцами заключил 22-летний форвард Даниил Лапин.

В сентябре 2020 года 20-летний Алтыбармакян получил четырехлетнее наказание за ИИХФ. Форвард пропустил минувший сезон, до этого он выступал в МХЛ за «СКА-1946».

30-летний Мартынов провел в КХЛ 425 матчей, набрал 126 (34+92) очков при показателе полезности «+56».

Дополнительная информация:

http://hctorpedo.ru/16959-izmnenija-v-sostave.html

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