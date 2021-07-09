Отбывший дисквалификацию за употребление кокаина Алтыбармакян стал игроком «Торпедо»
20:35
Защитник Егор Мартынов и нападающий Илья Алтыбармакян продолжат карьеру в «Торпедо», информирует официальный сайт клуба. Соглашения хоккеистов рассчитаны на один сезон.
Также, пробное соглашение с нижегородцами заключил 22-летний форвард Даниил Лапин.
В сентябре 2020 года 20-летний Алтыбармакян получил четырехлетнее наказание за ИИХФ. Форвард пропустил минувший сезон, до этого он выступал в МХЛ за «СКА-1946».
30-летний Мартынов провел в КХЛ 425 матчей, набрал 126 (34+92) очков при показателе полезности «+56».
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