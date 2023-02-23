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Сегодня, 12:54

«Магнитка» фаворит в борьбе за Аликина

Михаил Зислис
Обозреватель
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Евгений Аликин.
Фото ХК «Амур»

Как стало известно «СЭ», несколько клубов Восточной и Западной конференции заинтересованы в подписании вратаря «Амура» Евгения Аликина. Он станет неограниченно свободным агентом по окончании нынешнего сезона.

Фаворитом в борьбе за голкипера является «Металлург». Помимо «Магнитки» в списке претендентов «Авангард», «Салават Юлаев», «Трактор» и «Спартак».

В нынешнем сезоне 28-летний Аликин провел 39 матчей, в том числе 5 без пропущенных шайб. Его коэффициент надежности составляет 2,03 при 93,7 процента отраженных бросков.

ХК Амур
ХК Металлург (Магнитогорск)
Евгений Аликин
2
1
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8 Динамо Мн 67 26 41 66
9 Спартак 67 28 39 64
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Восточная конференция И В П О
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