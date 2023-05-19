Спортдиректор «Лады» Якубов: «Мы не будем фарм-клубом СКА»

Спортивный директор «Лады» Рафик Якубов в интервью «СЭ» рассказал о комплектовании команды.

«Надеемся, что Дмитрий Бучельников окажется у нас, Первые сильные новички появятся через два-три дня. Фарм-клуб СКА? Нет, мы таким не будем. Кроме того, у нас будет три иностранца», — сказал Якубов.

13 апреля «Лада» была включена в состав участников ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ сезона-2023/24. До этого тольяттинцы провели 5 сезонов в ВХЛ.