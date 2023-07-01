Спортивный директор «Адмирала»: «Шулака было невозможно удержать»

Спортивный директор «Адмирала» Вадим Аверкин в интервью «СЭ» прокомментировал подписания новичков в межсезонье.

— Можно ли после подписания легионеров считать трансферную кампанию «Адмирала» завершенной?

— В ближайшее время будет еще пара подписаний — мы возьмем молодых игроков в аренду. Естественно, мы продолжим работу: очень редко получается так, что весь сезон команда проходит в одном составе. Но на данный момент можно сказать, что мы укомплектовали состав.

— Насколько вы довольны подписаниями?

— Из тех, кого мы хотели, подписали процентов 80-90 игроков. Леонид Тамбиев предоставил мне список игроков, которые ему нужны, и из него мы не смогли оставить только Динара Хамидуллина и Либора Шулака. Шулака объективно невозможно было удержать: по нашим меркам, мы предложили ему очень хороший контракт, но условия в «Авангарде» оказались лучше. Плюс Шулак сказал, что дело не столько в деньгах, сколько в желании побороться за Кубок Гагарина.