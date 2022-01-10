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В «Салавате Юлаеве» заявили, что не слышали о совещании клубов по приостановке чемпионата КХЛ

09:28
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Исполнительный директор «Салавата Юлаева» Александр Курносов в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о возможной приостановке регулярного чемпионата КХЛ из-за ситуации с коронавирусом.

«Приостановка чемпионата из-за коронавируса? У меня такой информации нет. Не слышал о том, что сегодня должно быть совещание клубов», — сказал Курносов «СЭ».

С начала месяца были отменены 8 игр КХЛ: с участием «Йокерита», «Автомобилиста», «Салавата Юлаева», СКА, «Сочи», «Динамо» (Рига), «Авангарда», ЦСКА и «Локомотива».

Регулярный чемпионат должен завершиться 1 марта. В нем предусмотрена пауза с 24 января по 21 февраля на время хоккейного турнира Олимпиады в Пекине (9 — 20 февраля).

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Артем Бухаев все материалы автора
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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное