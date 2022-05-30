«Спартак» заключил контракт с нападающим сборной Казахстана Мусоровым

«Спартак» заключил двусторонний контракт с нападающим сборной Казахстана Максимом Мусоровым.

Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение рассчитано на один год.

В минувшем сезоне 20-летний форвард сыграл 11 матчей (0+1) за «Барыс» в КХЛ, набрал 10 (6+4) очков в 14 играх за «Номад» в чемпионате Казахстана, а также 13 (4+9) очков в 28 матчах юниорской хоккейной лиги США (USHL).

Также «Спартак» оформил сделку с «Авангардом». В обмен на денежную компенсацию защитник Никита Громов и нападающий Егор Круженков продолжат карьеру в системе омской команды.