Канадский нападающий Петан может перейти в «Авангард»

Как стало известно «СЭ», канадский нападающий Ник Петан в ближайшее время может стать игроком «Авангарда».

Минувший сезон 27-летний форвард провел в системе «Ванкувера», за который сыграл 18 матчей в НХЛ и отметился 2 передачами.

Всего на его счету 154 игры в НХЛ и 30 (6+24) набранных очков.