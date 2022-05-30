Защитник Максим Федотов подписал новый контракт с «Торпедо»

Защитник Максим Федотов подписал новый двухлетний контракт с хоккейным клубом «Торпедо», сообщает сайт команды.

20-летний игрок обороны в минувшем сезоне смог не только дебютировать в КХЛ, но и закрепиться в основном составе, проведя за «Торпедо» 20 матчей и отметившись в них двумя набранными очками (1+1).

Также на счету Федотова 34 игры за «Чайку», в которых он набрал 20 (3+17) очков и помог команде занять второе место в регулярном чемпионате, а также преодолеть первый раунд плей-офф.