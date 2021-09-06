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«Спартак» в овертайме одолел «Витязь»

21:58
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«Спартак» одержал третью победу подряд на старте регулярного чемпионата. Московский клуб на своем льду в овертайме одолел «Витязь» со счетом 3:2.

Автором решающей шайбы стал нападающий Эмиль Петтерссон.

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«Спартак» (Москва) — «Витязь» (Подольск) — 3:2 ОТ (2:1, 0:0, 0:1, 1:0)

Голы: Локтионов — 2 (Кугрышев, Вишневский), 4:12 — 1:0. Хохлачев — 2 (бол., Вишневский, Локтионов), 10:00 — 2:0. Оямяки — 4 (бол., Алтонен, Индрашис), 18:28 — 2:1. Яремчук — 1 (бол., Смолин, Одетт), 43:59 — 2:2. Петтерссон — 3 (бол., Лехтеря, Хед), 63:35 — 3:2.

Вратари: Красиков — Ежов.

Штраф: 10 — 16.

Броски: 39 (11+14+10+4) — 28 (7+5+10+6).

Судьи: Франо, Хрибик.

6 сентября. Москва. Арена «Мегаспорт».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2021-2022/?type=conference

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Иван Шитик все материалы автора

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