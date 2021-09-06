СКА забросил 9 шайб «Адмиралу», Мичков сделал дубль

СКА с унизительным счетом разгромил «Адмирал» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Команда из Санкт-Петербурга на своей площадке выиграла со счетом 9:2.

Дубль оформил 16-летний нападающий СКА Матвей Мичков. Для него это дебютные шайбы в КХЛ. Также на счету форварда одна голевая передача.

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СКА (Санкт-Петербург) — «Адмирал» (Владивосток) — 9:2 (3:0, 2:1, 4:1)

Голы: Воробьев — 1 (Ожиганов, Фантенберг), 2:59 — 1:0. Бурдасов — 1 (бол., Ожиганов, Вей), 8:37 — 2:0. Моисеев — 1 (Грошев, Галенюк), 12:37 — 3:0. Марченко — 2 (Кирсанов), 27:38 — 4:0. Кузьменко — 1 (Кемппайнен, Хуснутдинов), 30:38 — 5:0. Саюстов — 2 (Кестнер, Букартс), 34:31 — 5:1. Тимкин — 1 (Моисеев), 40:12 — 6:1. Вяч. Ушенин — 1 (бол., Саюстов, Шулак), 43:27 — 6:2. Мичков — 1 (бол., Марченко, Хендемарк), 50:28 — 7:2. Мичков — 2 (бол., Фальковский, Кузьменко), 57:51 — 8:2. Марченко — 3 (Мичков, Кузьменко), 59:22 — 9:2.

Вратари: Юханссон — Налимов (Серебряков, 12:37).

Штраф: 6 — 12.

Броски: 35 (17+3+15) — 21 (5+12+4).

Судьи: Ермолаев, Овчинников.

6 сентября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец.