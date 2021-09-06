КХЛ, регулярный чемпионат: «Спартак» — «Витязь», «Сочи» — ЦСКА — расписание матчей 6 сентября
08:50
В понедельник, 6 сентября, в регулярном чемпионате КХЛ пройдут шесть матчей. СКА сыграет против «Адмирала», «Спартак» — «Витязь» и другие встречи.
«Йокерит» — «Трактор» (18.30 по мск)
«Куньлунь» — «Динамо» Рига (19.30)
Трансляция на канале «Матч ТВ»
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