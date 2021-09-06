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КХЛ, регулярный чемпионат: «Спартак» — «Витязь», «Сочи» — ЦСКА — расписание матчей 6 сентября

08:50
Хоккеисты «Спартака». Фото ХК «Спартак»
Хоккеисты «Спартака». Фото ХК «Спартак»
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В понедельник, 6 сентября, в регулярном чемпионате КХЛ пройдут шесть матчей. СКА сыграет против «Адмирала», «Спартак» — «Витязь» и другие встречи.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Йокерит» — «Трактор» (18.30 по мск)

«Авангард» — «Амур» (19.00)

«Куньлунь» — «Динамо» Рига (19.30)

СКА — «Адмирал» (19.30)

«Сочи» — ЦСКА (19.30)

«Спартак» — «Витязь» (19.30)

Трансляция на канале «Матч ТВ»

Смотреть прямые трансляции матчей можно на сайте КХЛ

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