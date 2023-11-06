«Спартак» победил СКА с помощью дубля Порядина и гола на последней секунде матча в Москве

«Спартак» дома обыграл СКА в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ – 3:2.

Победную на последней секунде третьего периода забросил Александр Беляев. Дублем за красно-белых отметился Павел Порядин.

За армейцев отличились Марат Хайруллин и Александр Кадейкин.

«Спартак» (40 очков) занимает второе место в Западной конференции КХЛ после 28 матчей. СКА после 26 игр идет восьмым на «Западе».

В следующем матче «Спартак» на выезде сыграет с «Нефтехимиком», а СКА дома встретится с «Трактором». Обе игры пройдут 9 ноября.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Спартак» (Москва) – СКА (Санкт-Петербург) – 3:2 (1:1, 0:0, 2:1)

Голы: Хайруллин - 2 (Воробьев, Толчинский), 7:33 - 0:1. Порядин - 12 (бол., Голдобин, Чайковски), 11:47 - 1:1. Кадейкин - 2 (Пашнин, Гальченюк), 44:14 - 1:2. Порядин - 13 (Голдобин), 50:38 - 2:2. Беляев - 2 (Галимов), 59:59 - 3:2.

Вратари: Рибар - Серебряков.

Штраф: 6 - 14.

Броски: 41 (8+17+16) - 23 (9+5+9).

Судьи: Бирин, Сидоренко.

6 ноября. Москва. Мегаспорт.