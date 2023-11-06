Московское «Динамо» одержало девятую подряд победу в КХЛ, обыграв «Витязь»
Московское «Динамо» на выезде обыграло «Витязь» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 3:1.
Победу бело-голубым принесли точные броски Никиты Гусева, Егора Петухова и Павла Кудрявцева. За хозяев отличился Владислав Валенцов.
«Динамо» одержало девятую подряд победу в КХЛ. Команда с 41 очком лидирует в Западной конференции после 27 матчей.
«Витязь» (18 очков) после 27 игр идет последним на «Западе».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Витязь» (Московская область) — «Динамо» (Москва) — 1:3 (1:0, 0:1, 0:2)
Голы: Валенцов — 1 (Васильев, Савчик), 19:06 — 1:0. Гусев — 10 (бол., Уил, Пыленков), 39:58 — 1:1. Петухов — 4 (Миронов), 55:00 — 1:2. Кудрявцев — 5 (п.в., Рашевский), 59:14 — 1:3.
Вратари: Дорожко (58:50 — 59:14) — Коновалов.
Штраф: 6 — 10.
Броски: 28 (9+13+6) — 29 (13+7+9).
Судьи: Лаврентьев, Спирин.
6 ноября. Балашиха. Арена Балашиха.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Лада
|29
|16
|13
|37
|2
|Металлург Мг
|28
|16
|12
|36
|3
|Ак Барс
|26
|17
|9
|36
|4
|Автомобилист
|29
|15
|14
|34
|5
|Сал. Юлаев
|27
|16
|11
|33
|6
|Авангард
|26
|15
|11
|33
|7
|Трактор
|27
|15
|12
|32
|8
|Нефтехимик
|27
|12
|15
|29
|9
|Сибирь
|27
|13
|14
|29
|10
|Амур
|26
|10
|16
|26
|11
|Барыс
|28
|8
|20
|23
|12
|Адмирал
|24
|6
|18
|16
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Динамо М
|27
|20
|7
|41
|2
|Спартак
|28
|19
|9
|40
|3
|Локомотив
|26
|16
|10
|34
|4
|Торпедо
|27
|16
|11
|34
|5
|ЦСКА
|26
|14
|12
|30
|6
|Северсталь
|26
|13
|13
|30
|7
|Динамо Мн
|24
|12
|12
|27
|8
|СКА
|26
|13
|13
|26
|9
|Сочи
|26
|12
|14
|26
|10
|Куньлунь РС
|31
|8
|23
|21
|11
|Витязь
|27
|7
|20
|18
|6.11
|10:00
|
Амур – Локомотив
|1 : 4
|6.11
|14:30
|
Сал. Юлаев – Нефтехимик
|3 : 4
|6.11
|14:30
|
Автомобилист – Сибирь
|2 : 3 Б
|6.11
|16:00
|
Куньлунь РС – Северсталь
|3 : 4 Б
|6.11
|17:00
|
Спартак – СКА
|3 : 2
|6.11
|17:00
|
Витязь – Динамо М
|1 : 3
|6.11
|17:10
|
Динамо Мн – Авангард
|- : -