«Спартак» — «Салават Юлаев»: смотреть трансляцию матча КХЛ в прямом эфире
«Спартак» сыграет с «Салаватом Юлаевым» в регулярном чемпионате КХЛ 16 ноября
«Спартак» встретится с «Салаватом Юлаевым» в ФОНБЕТ чемпионате КХЛ в четверг, 16 ноября. Матч пройдет в спортивном комплексе «Мегаспорт» в Москве и начнется в 19.30 по московскому времени.
Следить за ключевыми событиями встречи «Спартак» — «Салават Юлаев» можно в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию игры в прямом эфире смотрите на телеканале КХЛ ТВ и на официальном сайте КХЛ. Также встречи регулярного чемпионата КХЛ сезона-2023/24 транслируют онлайн-сервисы «Кинопоиск» и «Окко» по платной подписке.
Жители Башкортостана смогут следить за игрой на телеканале «БСТ». Начнется эфир — в 21.20 по местному времени.
КХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|32
|20
|12
|44
|2
|Лада
|31
|18
|13
|41
|3
|Авангард
|30
|19
|11
|41
|4
|Автомобилист
|33
|18
|15
|40
|5
|Ак Барс
|30
|18
|12
|38
|6
|Сал. Юлаев
|30
|18
|12
|37
|7
|Трактор
|30
|16
|14
|35
|8
|Сибирь
|31
|14
|17
|32
|9
|Амур
|30
|12
|18
|30
|10
|Нефтехимик
|30
|12
|18
|29
|11
|Барыс
|31
|9
|22
|25
|12
|Адмирал
|28
|7
|21
|19
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Спартак
|31
|21
|10
|45
|2
|Динамо М
|30
|21
|9
|45
|3
|Локомотив
|29
|18
|11
|38
|4
|Торпедо
|31
|18
|13
|38
|5
|ЦСКА
|30
|16
|14
|34
|6
|СКА
|29
|16
|13
|32
|7
|Динамо Мн
|29
|14
|15
|32
|8
|Северсталь
|29
|13
|16
|31
|9
|Сочи
|31
|12
|19
|26
|10
|Куньлунь РС
|34
|10
|24
|25
|11
|Витязь
|31
|10
|21
|24
Результаты / календарь
6.11
7.11
8.11
9.11
10.11
11.11
12.11
13.11
14.11
15.11
16.11
17.11
18.11
19.11
20.11
21.11
|16.11
|15:30
|
Сибирь – Металлург Мг
|2 : 3 ОТ
|16.11
|17:00
|
Трактор – Барыс
|- : -
|16.11
|19:00
|
Локомотив – Куньлунь РС
|- : -
|16.11
|19:00
|
Северсталь – СКА
|- : -
|16.11
|19:00
|
Ак Барс – Динамо М
|- : -
|16.11
|19:10
|
Динамо Мн – Витязь
|- : -
|16.11
|19:30
|
Спартак – Сал. Юлаев
|- : -
|16.11
|19:30
|
Сочи – Лада
|- : -
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