«Сочи» сыграет с «Ладой» в ФОНБЕТ чемпионате КХЛ в четверг, 16 ноября. Матч пройдет во дворце спорта «Большой» в Сочи. Начало — в 19.30 по московскому времени.

Ключевые события противостояния «Сочи» — «Лада» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию в прямом эфире смотрите на официальном сайте КХЛ. Также встречи регулярного чемпионата КХЛ сезона-2023/24 транслирует онлайн-сервис «Кинопоиск» по платной подписке.

Южане набрали 26 очков и занимают 9-е место в Западной конференции и 4-е место в дивизионе Боброва. Тольяттинский клуб с 41 баллом располагается на 2-м месте в Восточной конференции и дивизионе Харламова.

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