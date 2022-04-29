«Спартак» продлил контракт с нападающим Костенко

Хоккейный клуб «Спартак» и защитник Дмитрий Костенко договорились о новом двустороннем контракте сроком на два года, сообщает сайт клуба.

Придя в систему «Спартака» перед нынешним сезоном, 19-летний защитник молодежной сборной России набрал 20 (5+15) очков в 50 матчах ВХЛ за воскресенский «Химик» и провел 7 игр за МХК «Спартак» при 9 голевых передачах.

Отметим, что в НХЛ форвард задрафтован «Монреалем». Канадский клуб выбрал россиянина на драфте 2021 года под общим 87-м номером в третьем раунде.