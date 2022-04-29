В «Северстали» заявили, что все легионеры хотели бы вернуться в команду

Директор «Северстали» Николай Канаков сообщил, что иностранные игроки, выступавшие за череповецкий клуб в сезоне-2021/22, хотели бы вернуться в команду в следующем сезоне.

«Мы практически всех игроков, кто у нас ограниченно свободные агенты, подписали. Относительно иностранцев — желание вернуться у них есть, но все будет складываться в зависимости от внешних факторов и политической обстановки. Да, со стороны их государств есть социальная напряженность, поскольку там считают, что люди едут зарабатывать деньги в Россию», — сказал Канаков ТАСС.

В составе «Северстали» в сезоне-2021/22 выступали защитники Робин Пресс и Якоб Стенквист (оба — Швеция), форварды Роберт Рооба (Эстония), Йоонас Няттинен (Финляндия) и Адам Лишка (Словакия).

«Предложения были сделаны всем иностранным игрокам, но все на словах, ничего не подписывали. До конца июня есть еще время определиться с легионерами. Плюс еще со стороны Минспорта идет информация о сокращении количества легионеров», — добавил Канаков.