Богдан Якимов заключил новое соглашение с «Динамо»

Нападающий Богдан Якимов заключил новое соглашение с «Динамо». Новый контракт рассчитан до 30 апреля 2023 года и носит односторонний характер, сообщает сайт клуба.

Якимов прошедший сезон начал в хоккейном клубе «Сочи», где в 10 матчах забросил 3 шайбы, затем в результате обмена перешел в московское «Динамо» и в 24 играх набрал 7 (6+1) очков.

В КХЛ также играл за «Нефтехимик», «Авангард», «Северсталь» и СКА.

Якимов является бронзовым призером юниорского и молодежного чемпионатов мира, а также обладателем Кубка Глинки/Гретцки.